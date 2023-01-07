國土計畫重新分區，攸關民眾權益。南投縣長許淑華表示，縣府絕對會以最嚴謹的態度處理，確保民眾權益不受損；地政處長林琦瑜指出，將暫緩送交南投縣國土計畫審議委員會，2月起在各鄉鎮市提供民眾諮詢服務。

南投縣議會7日舉行臨時會，民進黨籍縣議員陳宜君針對國土重新分區問題，希望縣府要延長公開閱覽的時間，並在13鄉鎮市設置諮詢服務中心，協助民眾解惑並解決相關土地問題。

仁愛鄉國民黨籍議員林婷立，則是要求確保原住民保留地的使用權益不受損，不能因為土地被劃入國土保育區用地，導致原住民無法利用，希望縣府要確實注意。

許淑華表示，中央正在推動國土計畫重新分區，主要是讓國土能夠最充分運用與配置，因為南投縣幅員遼闊，山坡地多，國土計畫劃分後，可能會影響到整體開發，發展也會受到一些限制。

因為該計畫攸關民眾的土地使用權利，很多長輩還不清楚整個《國土計畫法》的相關規定，及國土功能分區後對未來的影響，所以縣府地政處已有快速回應，除了在全縣13鄉鎮市增加諮詢服務平台、延長申覆時間外，也會與地政士公會合作，由各地地政士來協助民眾解惑，針對民眾的個案一一釐清，讓民眾可以放心主張自己的權利。

而就仁愛鄉等原住民保留地的規畫範圍和未來使用劃分，許淑華也希望中央能考量原住民傳統文化的使用情形，未來會請地政處協助，保障原住民的土地使用權益，並盡速整合地方民眾的意見，提供中央檢討參考，盡量能夠不影響所有縣民的權益，才能達到雙贏。