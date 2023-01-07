PINK FUN日前舉辦新年粉絲感謝祭。（索尼音樂提供）

女團「PINK FUN」昨（6日）舉辦「新年粉絲感謝祭」，邀請幸運中獎的粉絲與她們近距離互動，團員們還化身餐廳服務生為粉絲服務，並且編排8人版的〈Cappuccino〉舞蹈，讓粉絲不僅吃飽喝足，還可以欣賞精彩表演；PINK FUN也準備特製禮物送給粉絲，包括咖啡粉、糖霜餅乾以及她們寫的小春聯等。

PINK FUN第一次舉辦近距離活動，團員們各自分配工作，擔任主廚的以芯及聖恩笑說：「之前PINK FUN一起去露營，就是我們2個負責食物，以後我們要一起開早餐店。」只是粉絲難得近距離與偶像相處，每個人都拿著手機或相機狂拍，聖恩變身風紀股長喊話：「吃飯不要玩手機。」才讓粉絲乖乖用餐。

PINK FUN為了這次活動，重新編排〈Cappuccino〉送上8人版的演出，遊戲互動時，勝負欲超強的8位團員七嘴八舌，討論激烈、聲音越來越大，差點讓人以為要吵起來，她們急忙解釋：「沒有，我們只是說話比較大聲而已。」笑翻全場。