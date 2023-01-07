雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟在2020年台灣疫情爆發後，連續3年舉辦佛教最殊勝祭典「悲心廣行水陸大法會」，為台灣消災祈福，去年12月25日大法會登場為期14天，7日進行最後1天送王船儀式，現場眾人虔誠誦念，火化的王船象徵瘟疫隨著北港溪漂流而去，在熊熊烈火下大法會圓滿落幕。

2020年1月台灣出現首宗新冠肺炎案例，人心恐慌、社會動盪，北港朝天宮為安撫人心，同年12月舉辦建廟300餘年來首次「悲心廣行水陸大法會」，藉由宗教力量撫慰無數人心，2021年12月接續辦理，2022年大法會邁入第3年，僧團帶領信眾誦經祈福14天，7日與眾人在新的一年迎向新希望。

蔡咏鍀表示，疫情讓許多民眾內心感到不安與惶恐，朝天宮除連續3年舉辦大法會，前年也進行為期17天的「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，去年則在雲林20鄉鎮市遶境祈福，不僅為雲林祈福，也要為台灣、全世界祈福，希望疫情早日消退。

雲林副縣長謝淑亞指出，對於蔡董事長與朝天宮董監事的發心，以及全台各大宮廟、眾善信大德一起祈安平息這次疫情的大願，為守護台灣民眾平安出錢出力，特別表示感佩之意，希望藉由大法會讓雲林更祥和，社會更安和樂利，全世界都能克服疫情的威脅繼續向前進。

雲林縣北港朝天宮「悲心廣行水陸大法會」圓滿落幕，送王船為台灣消災祈福。（張朝欣攝）

今年大法會設於北港溪高灘地停車場，現場供品達上千桌，法師在法壇日夜誦經祝禱，每都有大批信眾前往助念，最後一天送王船儀式，火化的王船象徵送走瘟疫，為眾生消災解厄。