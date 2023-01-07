歷經了疫情自2020年的影響，每年1月都會在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費性電子展CES，在去年雖然終於改為實體與線上虛實整合舉行，但因著Omicron的爆發，參加人數也因此大幅下滑，而今年終於迎來後疫情時代的2023年，CES也正式在本周四（5日）回歸並掀開序幕，不僅規模相較去年成長70%，更有超過3200間參展商報名參與，一如以往地以年初首個大展來預告本年度的科技創新發展方向，而今年的展上主要就以交通運輸、無障礙科技、電動車、數位健康、Web3及元宇宙等領域的最新技術為大趨勢。

近幾年CES的主題除了圍繞AI人工智能，元宇宙更是在去年成為了全球性的討論話題，虛擬世界、虛擬貨幣及NFT都是去年全球的大趨勢，各大企業都開始紛紛投入開發相關技術，準備迎接人類全新的網絡模式，但因著Meta過於投入元宇宙的發展而導致大幅虧損，也引起大眾質疑元宇宙是否只是噱頭，而不是真正能夠融入人類的生活。

HTC推出具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動。（HTC提供）

HTC推出具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，採模組化設計，拆卸電池後再加裝專用鏡架，即可輕鬆轉變為沉浸式眼鏡。（HTC提供）

不過CTA的市場研究副總裁Steve Koenig就表示，「元宇宙雖然仍是一個『投機術語』，但請大家不要誤會，因為這是一個真正的趨勢，就像在90年代初期，仍然沒人相信互聯網是真實的趨勢一樣。」而的確元宇宙也越來越接近消費者的日常，不少廠商也投入在元宇宙的發展上，當中就少不了HTC的全新具備VR與MR功能的旗艦一體機「VIVE XR Elite」，首次導入全彩高解析RGB透視攝像鏡頭和手部追蹤功能，使用者能在實體空間上走動享受另類遊戲體驗，在鋼琴等樂器上即時疊加虛擬畫面也能幫助學習，甚至能擁有個人XR工作站，搭配虛擬螢幕並與真實世界的電腦同時運行，更採模組化設計，將可拆卸電池移除後，加裝專用鏡架即可變為沉浸式眼鏡使用。

美國創業企業OVR科技公司打造出結合虛擬實境與嗅覺的「Architecture of Scent」，使用者戴上頭戴式裝置、透過擁有專利的ION3微技術，即可聞到氣味，同時感覺身臨其境，甚至是觸發情緒。（OVR官網）

美國創業企業OVR科技公司打造出結合虛擬實境與嗅覺的「Architecture of Scent」，使用者戴上頭戴式裝置、透過擁有專利的ION3微技術，即可聞到氣味，同時感覺身臨其境，甚至是觸發情緒。（OVR官網）

除了這些已知的技術以外，CES上更有美國創業企業OVR科技公司，打造出結合虛擬實境與嗅覺的「Architecture of Scent」，展示了能讓使用者戴上頭戴式裝置，透過擁有專利的ION3微技術，不必加熱或使用風扇，就能以8種基本氣味來建立多種組合和變化的氣味，讓使用者聞到氣味時就能像身臨其境，甚至是觸發情緒，目前更應用在醫療上，利用嗅覺幫助患者放鬆、緩解緊張和減壓，都是真正讓消費者能體驗到元宇宙的趣味的發展。