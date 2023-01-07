消費者文教基金會今天公在2022年10大消費新聞，包括蛋荒、快篩、防疫保單均入列。

據消基會整理，10大消費新聞包括「每日缺蛋400萬顆」、「俄烏開戰 物價火上加油」、

「foodpanda增收平台服務費」、「北市飲料店 12月起禁用塑膠杯」；「防疫保單續約爭議」、「快篩劑一劑難求」、「一日遊強迫推銷，最重罰50萬元」。

也包括「公平會示警：慎選建商，預防買到爛尾樓」、「六都青江菜、小白菜、甜椒及辣椒農藥殘留檢測報告」及「救命藥品含異物雜質或致癌不純物」等。

消基會表示，度過三年嚴峻的疫情，防疫政策由清零轉為共存，由於病毒傳染性強，家庭使用快篩劑需求上升，快篩劑的不足與騰貴的費用使消費者負擔加重；防疫保單從年初討論續保爭議，後續的理賠問題至今仍持續發燒；後疫情時代國旅興起，一日遊強迫推銷引發消費糾紛事更是層出不窮；今年物價持續上漲，加以烏俄戰爭使國際動盪不安，對居高不下的物價更是雪上加霜，就連家家每日必須吃的雞蛋，從年初蛋荒到年末茶葉蛋竟也漲聲響起，都讓消費者深刻感受日子難過。

消基會指出，預售屋建商無預警倒閉、外送平台無預警增收平台費、北市飲料店12月起禁用塑膠杯、蔬菜農藥殘留報告以及高血壓用藥竟發現鐵絲，顯示藥品品管瑕疵，這一年經歷的大大小小事件深深影響消費者權益，而消基會持續站在消費者身邊為消費者發聲。