許多人出門在外總是與人為善，一切以和為貴，但回到家後動不動就對關係緊密的家人大小聲；不過也有人卻是完全相反，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖脾氣暴，在外非常強勢，但是對於自己家人卻會展現十足耐心，以及給予更多的包容和關愛。

▍生肖馬

生肖屬馬的人脾氣暴躁，如果有人敢隨便招惹，他們絕對會強勢到底，絲毫不講任何情面，唯獨對於自己的親人會更多包容，只因為彼此關係足夠親密，所以會收起壞脾氣。就算偶爾在親人面前發脾氣，也只是情緒上的宣洩，很快就會消火。

▍生肖虎

生肖屬虎的人行事衝動、坦率，面對衝突從來不怯戰，也不允許別人小看自己，但其實他們的內心相當細膩，對待親人時總是非常包容，就算有衝突也會選擇默默忍受，只要不觸碰到自己的底線，都能很好的控制自己的情緒。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的人做事相當看心情，尤其脾氣的大小更是取決於和他們關係的深淺，以及對方的態度是否友善，如果外人態度跋扈，生肖鼠絕對不會給對方好臉色，但是面對自己親人的時候，他們比較會控制自己的情緒，避免影響整個家庭的和諧。