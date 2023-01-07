基隆市議員呂美玲近期接獲民眾陳情，基隆市立綜合田徑場停工數月之久，竟有大小土方堆置在該區域，變成廢棄土暫置區，也沒以帆布遮蓋，恐導致土石流失淹沒鄰地，要求查明處置。基隆市長謝國樑現勘後表示，如果是他絕不會允許這種事發生，要求廠商盡速移除，否則就要開罰。

呂美玲質疑，田徑場成為廢棄土暫置區是誰的主意，廢棄土暫置土地也不可裸露置放，堆置土石應以帆布或其他掩蓋物遮蔽，避免土石流失，造成土石流災害或是阻塞排水系統，淹沒鄰地。

前基隆市長林右昌發言人游本明表示，目前棄置土石為兩部分，為尚未運出的田徑場改建工程開挖土石，以及銘傳國中校舍改建開挖之暫置土石，因銘傳國中道路狹小只能小車進出，在轉運台北港土資場前利用田徑場作為土石暫置地點，以加速工程進行，該工程由銘傳國中函請體育場行政協助，經體育場及田徑場施工廠商同意後實施。

基隆市府教育處證實該說法，並強調待田徑場開工後便會一起運棄，預計2月底前開工。

呂美玲要求，須清查廢棄土來源、所謂暫置流程申請是否合乎規範、申請暫置石砂是否合法、水保未做應補做、應儘速將廢棄土送到倒填的台北港，最重要的是須依法究責相關人員。

謝國樑說，視察後表示，他了解到這些廢土都是由銘傳國中改建工程中清運出來，並於今年8月份跟教育處申請，由舊市府允許傾倒於田徑場工地，這點也讓他非常震驚，因為如果是我，絕不會允許這種事情發生，當場他也立即要求教育處，馬上協調廠商盡速移將廢土移除，並且絕對不能再傾倒任何廢土，不然就會立即處罰。

謝國樑也提及，市立田徑場已經延宕好一陣子，卻在選後、他就職前，非常倉促的再度標出，這中間是否有什麼「特殊」的地方，這點我也會請相關部門釐清，再加上這次廢土堆置的問題，已經造成許多周邊居民的民怨，這些他也都會一併請相關部門改善處理。

謝國樑強調，任何工程的進行，環境維護是最重要的，絕不能因為工程讓民眾生活環境遭到破壞，這次的事件他也會請未來市府的各單位在辦理工程時，作為借鏡，避免類似的事情重演。