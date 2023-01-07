受到去年年12月兩波寒流影響，高雄地區蓮霧出現落果與寒害等狀況，經過地方民代的關心與邀請農委會與高雄市政府勘查了解災情後。高雄市農業局7日說，農委會核定高雄全市蓮霧每公頃10萬元的現金救助及低利貸款。

高雄地區蓮霧種植面積約410公頃，集中在六龜區有351公頃，因12月連兩波低溫影響，各產區蓮霧陸續出現落葉、落果及花朵寒害等現象，受災逾2成。經高市府農業局於1月3日邀集改良場、農糧署確認蓮霧災損情形已達現金救助門檻。農委會核定高雄全市蓮霧每公頃10萬元的現金救助及低利貸款。

高雄市農業局長張清榮提醒農友，蓮霧受損失達2成以上之農友，請自1月8日起至1月17日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助。農業局將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。