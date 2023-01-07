台中大里區十九甲地區人口近幾年快速成長，卻相當缺乏停車及綠地空間，立委何欣純7日邀集相關單位、地方民代、里長等人一同會勘，盼爭取十九甲地區堤外河川高灘地再利用，並共同討論設置臨時停車區及綠地空間等相關規畫，找尋合作解方，更有逾30位居民前來表達支持。

十九甲地區近年人口高達2萬6000多人，住戶密集，但公共設施及停車空間不足，市議員李天生曾於2018年舉辦會勘，由當時交通局提出規畫案，在甲堤三街至七街之間的河床高灘地開闢250格的停車空間，獲得各方贊同；同年5月20日卻發生豪大雨災情，各地河床高灘地災情慘重，交通局重新評估後取消規畫，避免日後發生賠償爭議。

立委何欣純7日邀集相關單位、地方民代、里長等人一同會勘，盼爭取十九甲地區堤外河川高灘地再利用，找尋合作解方，逾30位居民前來表達支持。（潘虹恩攝）

何欣純表示，雙北及高雄對於高灘地再利用都有前例可循，高灘地若經過調查規畫，透過中央、市府合作，能設置專責單位有效管理，有助提供當地停車與休憩空間，希望水利署三河局與市府，對於高灘地的相關規範、權責歸屬等規畫密切溝通，解決十九甲民眾的迫切需求。

李天生指出，雙北市在淡水河、新店溪及大漢溪河床高灘地皆有設置「堤外停車場」，提供民眾停車空間；新北市政府成立「高灘地工程管理處」，統籌停車場、濕地公園、生態公園、運動公園、疏洪道及YouBike租費站等業務，值得台中市政府参考。

經濟部水利署第三河川局局長張志輝表示，河川高灘地再利用若符合相關法規及防洪安全，且針對河川區域內洪水上漲造成生命財產安全疑慮，申請單位有做好疏散、緊急應變、安置的計畫，三河局都會協助地方政府進行相關申請。

何欣純也表示，針對住戶家門前騎樓停車被開罰等問題，雖然法令涉及全國一體適用，但仍可因地、因時制宜，如高雄市議會去年11月通過《高雄市騎樓管理使用自治條例》，賦予騎樓使用更大彈性，將會建議台中市能仿效之；另，也會請市府評估將立人平面停車場改建為立體化停車場（地下或地上多層），解決停車問題。