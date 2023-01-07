在2019年創下82.74億元營收的天然氣王欣雄（8908），2022年天氣然的銷售量因工業用戶增加使用而上揚，但因受限天然氣價格凍漲，營收未能創高，不過，因油氣售量增，帶動獲利基礎，因此，獲利有機會攀高，至於轉投資的欣雄建設開發的2個建案，則要到2024年上半年才能陸續完工銷售入帳。

欣雄董事長朱文煌7日表示，由於工業用戶使用天然氣增加，同時又有新的工業用戶加入天然氣行列，因此，欣雄2022年的天然氣銷售量，比2021年增加許多。

不過，由於新冠肺炎期間，政府凍漲天然氣售價，因此，朱文煌說，營收占比達95％左右的欣雄，售氣量雖然增加，但受限氣價凍漲的關係，營收未能創高。

欣雄近年最高營收是在2019年，創下82.74億元的年營收紀錄，當年的每股稅後盈餘2.23元。

他說，天然氣進價與售價，差價是固定的，因此，營收雖然受政策限制而未能創高，但，氣量銷售增加，仍對獲利有推升的助益。

欣雄是國內天然氣公司多角化經營的領先企業之一，除了投資太陽光電，近來也積極轉進房地產市場，朱文煌表示，欣雄天然氣公司100％轉投資的欣雄建設，在台南投資興建的30戶透天建案，總銷約6億元，採先建後售模式，目前正在興建第三個樓層了，預定2024年上半年可以完工銷售，屆時，將有營收可以認列。

他說，第二個建案則是1年前在台南永康區購得的土地，預定今年第二季動工，興建大樓住宅，以2房和3房產品為主，也是規劃採取先建後售模式。

至於欣雄透過持股100％子公司雄緯投資，轉投資設立孫公司開泰，投資興的屏東第一場2M溝渠型太陽光電已建構完成，並開始掛錶供電，朱文煌指出，欣雄目前也正陸續投標政府的光電案，未來將持續進行。