歷經了疫情自2020年的影響，每年1月都會在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費性電子展CES，在去年雖然終於改為實體與線上虛實整合舉行，但因著Omicron的爆發，參加人數也因此大幅下滑，而今年終於迎來後疫情時代的2023年，CES也正式在本周四（5日）回歸並掀開序幕，不僅規模相較去年成長70%，更有超過3200間參展商報名參與，一如以往地以年初首個大展來預告本年度的科技創新發展方向，而今年的展上主要就以交通運輸、無障礙科技、電動車、數位健康、Web3及元宇宙等領域的最新技術為大趨勢。

三星今年就搶先推出了全新Neo QLED量子電視、MICRO LED、三星OLED電視。（三星提供）

三星今年就搶先推出了全新Neo QLED量子電視、MICRO LED、三星OLED電視，特別是全新Neo QLED量子電視，畫質更清晰鮮明，還導入三星專利演算法的全新Auto HDR Remastering技術，運用AI深度學習分析畫面，即時且逐場景將標準動態範圍SDR內容轉換成高動態範圍HDR顯示，讓SDR內容更明亮生動，而且今年三星產品將直接內建SmartThings Zigbee & Matter Thread單晶片模組，讓智慧聯網生活更簡單。

三星為了滿足消費者日益增長的客製化需求，今年CES就推出了Bespoke Home設計品味系列家電系列。（三星提供）

三星為了滿足消費者日益增長的客製化需求，今年CES就推出了Bespoke Home設計品味系列家電系列，除了增加Bespoke冰箱機型，另Bespoke 4門Flex冰箱更配備了沉浸感升級32吋大螢幕和Family Hub+，還有搭載進階AI Pro Cooking技術的Bespoke AI烤箱，利用APP即能達到最佳化烹飪設定，同時客製化的面板設計有玻璃與不鏽鋼兩種飾面可供選擇，門板也推出豐富的配色和飾面，讓使用者能自由挑選最能融入居家風格的款式。

LG推出了搭載LED燈效面板及藍牙音箱的MoodUP冰箱。（LG官網）

LG向來講究美學家電，而今年CES除了帶來Objet Collection調和美學傢電系列以外，更推出了搭載LED燈效面板及藍牙音箱的MoodUP冰箱，只要通過手機ThinQ APP即能自行隨意更換冰箱的顏色，可混搭出19萬種組合，可搭配氣氛、音樂變換色彩，更加入了Craft Ice功能，隨時在家開派對，搭配不同飲料也更方便。

LG推出了全球首款搭載120Hz無線零連接技術的4K OLED電視LG SIGNATURE OLED M。（LG官網）

LG推出了全球首款搭載120Hz無線零連接技術的4K OLED電視LG SIGNATURE OLED M，只要將無線影音盒放置在適合的空間，再將遊戲主機、串流媒體等設備，直接連接到影音盒，即能透過電視無線接收器來保持空間的整潔，不再會有混亂的線路，也能隨居家設計擺放電視。

宏碁推出兩款效能強大的Predator Helios電競筆電以及兩款 Predator 電競螢幕。（宏碁提供）

宏碁推出兩款效能強大的Predator Helios電競筆電以及兩款 Predator 電競螢幕，當中Predator Helios系列筆電就採用全新設計，搭載16吋或18吋螢幕、最新第13代Intel Core處理器和最高NVIDIA GeForce RTX 4080 筆電GPU，為宏碁目前效能最強的電競筆電，最高更可配達32GB DDR5-4800 MHz記憶體及以RAID 0配置之2 TB PCIe Gen4 NVMe SSD，即使是3A級遊戲大作也能流暢運作。

華碩推出全球首款裸視3D OLED筆電顯示技術ASUS Spatial Vision。（華碩提供）

華碩推出全球首款裸視3D OLED筆電顯示技術ASUS Spatial Vision，不需穿戴任何裝置，即可在筆電上獲得沉浸式3D視覺體驗，讓2D視覺內容流暢轉換為沉浸式的3D內容，能直接透過還原真實色彩的OLED螢幕上看到3D物件和效果細節，不必再花時間做或看實體原型，省時又省錢，更能觀看3D影片、電影及遊戲，打造全新沉浸式筆電體驗。