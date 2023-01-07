歷經了疫情自2020年的影響，每年1月都會在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費性電子展CES，在去年雖然終於改為實體與線上虛實整合舉行，但因著Omicron的爆發，參加人數也因此大幅下滑，而今年終於迎來後疫情時代的2023年，CES也正式在本周四（5日）回歸並掀開序幕，不僅規模相較去年成長70%，更有超過3200間參展商報名參與，一如以往地以年初首個大展來預告本年度的科技創新發展方向，而今年的展上主要就以交通運輸、無障礙科技、電動車、數位健康、Web3及元宇宙等領域的最新技術為大趨勢。

Volkswagen發表了全新首款基於MEB的純電動車，採用了新的顯示概念，更搭載了智慧通風口的新冷氣，可根據鑰匙偵測司機的位置，並根據室外的溫度而預先開啟冷或暖氣，也能使用語音命令啟動特殊請求，像說出「我的手很冷！」時，ID.7即會啟動方向盤加熱功能，而在CES展上更展出了採智慧偽裝的車款，以獨特的技術和多層油漆來為車輛的創造光效與互動功能。（Volkswagen官網）

NVIDIA宣布在將在汽車上以GeForce NOW雲端串流遊戲服務，提供大量3A級遊戲，不僅可以即時完整地將PC遊戲體驗，以串流方式傳送到桌上型電腦、筆記型電腦及行動裝置，還能讓前座乘客在車輛停止時，又或是以後座的配置螢幕，以串流的方式來暢玩遊戲，預計現代汽車集團、比亞迪與 Polestar為首批提供NVIDIA 雲端遊戲服務的汽車製造商。（NVIDIA提供）

Volvo與Google攜手合作打造Google車用娛樂系統，在今年的CES上 Google更發表專為汽車設計的Google高畫質地圖（Google HD Maps），可提供詳細與即時的道路資訊，支援Level 2 Plus和Level 3的駕駛輔助技術，而Volvo EX90就將成為首採用該科技的車款，讓車主能優先體驗全新升級的Google車用娛樂系統。（Volvo官網）

說到CES過往都是廠商比拼螢幕、比AI技術、比VR發展為主要趨勢，但今年卻絕對不能不提已經成為大趨勢的智慧、自動駕駛及電動車，而且本年度參展的車廠也是有史以來最多、近300家廠商參展的一年，讓CES的現場卻變成了電動車及自動駕駛技術的成果展示戰場，加上全球聚焦在永續發展，因此電動車更是變成全球廠商都在關注及投資的項目，所以今年更特別把拉斯維加斯會議中心全新最大的展示區西館設定為汽車產業專區，可見主辦單位美國消費技術協會CTA相當看好科技交通運輸的發展。

Sony Honda Mobility Inc.正式發表了旗下首款「Afeela」概念車，在車頭設計了「Media Bar」讓車子能與人互動，也能共享各種資訊來表達自己。（Sony Honda Mobility Inc.官網）

Sony Honda Mobility Inc.正式發表了旗下首款「Afeela」概念車，提供360度感知之餘，更能在有限條件下實現Level 3自動駕駛輔助，還宣布與Epic Games合作遊戲引擎，將內建Sony著名的娛樂技術，更有可能與PS5結合，提供給乘客最優質的視聽娛樂體驗，預計2025年開放預購、2026年春季於北美地區率先交車。（Sony Honda Mobility Inc.官網）

而且今年CES上各廠都陸續發表新一代的電動車或未來概念車，均主打帶來更豐富乘車體驗，像由Sony與Honda合資、新成立半年的Sony Honda Mobility Inc.就正式發表了旗下首款「Afeela」概念車，車身內外共設有45個攝像頭與感應器，以提供360度感知之餘，更能在有限條件下實現Level 3自動駕駛輔助，還宣布與Epic Games合作遊戲引擎，另將內建Sony著名的娛樂技術，更有可能與PS5結合，藉著5G越來越發達之下，即能提供給乘客最優質的視聽娛樂體驗，預計2025年開放預購、2026年春季於北美地區率先交車。

BMW全新的概念車「i Vision Dee」，以HUD抬頭顯示器去投射在整片前擋風玻璃上，更因採用了E-ink Prism 3技術，創造出可變換32色的車體表面，重點是車子著重於數位情感體驗，能夠與人進行互動、表達情緒，像駕駛走近車輛時，車門即會自動打開來歡迎搭乘者，預計將於2025年正式生產。（BMW提供）

BMW全新的概念車「i Vision Dee」，車內並沒有任何螢幕，而是改以HUD抬頭顯示器去投射在整片前擋風玻璃上。（BMW提供）

另外今年的新一代概念車也更著重於車、科技與人及環境間的聯繫，像「Afeela」就在車頭設計了「Media Bar」讓車子能與人互動，也能共享各種資訊來表達自己，而BMW全新的概念車「i Vision Dee」也是主打與人之間的溝通，車內並沒有任何螢幕，而是改以HUD抬頭顯示器去投射在整片前擋風玻璃上，更因採用了E-ink Prism 3技術，創造出可變換32色的車體表面，重點是車子著重於數位情感體驗，能夠與人進行互動、表達情緒，像駕駛走近車輛時，車門即會自動打開來歡迎搭乘者，預計將於2025年正式生產。