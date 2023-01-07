民進黨立委高嘉瑜近日因為一句「稅收超徵並非政績而是行政失靈」，引來同黨立委羅致政批評「不懂裝懂」，立委趙天麟也說「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」。前立委郭正亮點名怒批趙天麟、羅致政就是在胡說八道！高嘉瑜講的是正確的財政概念！

民進黨立委高嘉瑜近日指出，稅收超徵並非政績而是「行政失靈」，引來同黨立委羅致政批評這是「不懂裝懂」，立委趙天麟也表示，政府收到比預期多的稅收，是「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」。

對此，前立委郭正亮6日在《新聞大白話》怒批，不懂財政的立委就不要在那邊胡說八道，他並點名趙天麟、羅致政就是在胡說八道。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮分析，今年超徵4500億元，但一年以上債務餘額繼續增加。「盈餘」是「超徵要超過超支」，但特別預算連續四次就超過兩兆，不用去減？減完才是盈餘！

郭正亮舉出數據，「一年以上債務未償餘額」去年是5兆6千9百億元，今年是5兆7千3百億元，這是財政部的數據，所以並沒有增加盈餘，事實上是債務在增加，高嘉瑜講的是正確的財政概念！

郭正亮直言，全世界沒有一個國家是超徵就直接發錢給老百姓，澳門、新加坡、香港發錢給國民，因為他們真的有盈餘；美國日本是因為疫情，用特別預算發錢。

對於趙天麟說有盈餘，郭正亮怒批「狗屁」！這哪裡是盈餘！財政就是零分！不懂財政請參加財政委員會！完全不懂財政的人在胡說八道！

郭正亮強調，有哪一個國家超徵就立刻發錢給老百姓？我們這不是盈餘，還要在那邊胡說八道，如果民進黨要讓不懂財政的人繼續主導內部輿論，這個黨乾脆下台算了。