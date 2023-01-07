新北市藍姓男子經常光顧某家卡拉OK店，心儀店內小姐小婷（化名），他去年4月間卻尾隨小婷下班，並強行環抱、撫摸對方，小婷掙脫後急忙搭上計程車離開，但藍男卻搭上計程車，之後要求司機停車，並將小婷強拉下車，並在路邊騎樓暴揍對方，強行性侵對方，新北地院近期依強制性交罪，判處藍男3年10月徒刑。

判決書指，藍男去年4月10日凌晨5時許，尾隨小婷下班，隨後上前環抱對方，將她壓制到騎樓柱子撫摸身體，小婷驚嚇之餘，逃脫攔下計程車逃逸，卻被藍男追上強行搭乘，直至車輛行駛一段時間後，藍男要求司機停車，之後用強拉、摔丟、毆打的方式，將小婷拖下車，並拉往一旁的騎樓性侵。

小婷不堪汙辱，事後報警求助，但藍男卻辯稱，雙方是因為債務產生爭執，在酒精催化下才會做出過激行為，性行為僅有一次，時間十分短暫，也沒有造成小婷身體重大傷害，且事後他也感到相當不安，坦承犯行，並提出和解方案，希望法官減輕其刑。

不過，合議庭認為，藍男僅圖一己性慾，無視小婷掙扎、抗拒、逃離，還施以性侵害，造成小婷身心難以磨滅的恐懼和傷害，難認有憫恕之處，且犯後也未能達成和解，因此判處3年10月徒刑，全案可上訴。