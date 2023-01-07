年節將至，台北市長蔣萬安7日拜年首站來到台北地下街、台北後站商圈及華陰街北車商圈，現場發送「兔gether發財金」，為民眾討吉利，有不少民眾逛街路過停下腳步，現場排起長長人龍，也有民眾特地排了逾半小時才領到，樂讚設計可愛。

地下街活動在隆隆鼓聲表演中揭開序幕，蔣萬安也來到台北地下街，現場發送「兔gether發財金」為民眾討吉利，並上台加碼抽出高級玻璃燒烤爐，後續也會到台北後站商圈、華陰街北車商圈繼續發放發財金蔣萬安也將於1月10、15、18及20日，分別到迪化街商圈、榮濱商圈、寧夏夜市商圈及艋舺夜市商圈等地方發送發財金紅包袋。

蔣萬安表示，再兩周就是除夕，可預期地下街會有很多人潮，且疫情趨緩，期待大家都能來消費，台北地下街吸引人除了交通方便，還有動漫、3C、電玩，受到年輕人喜愛，自己平常也會帶兒子來走逛，這次摸彩總金額超過百萬，邀大家都能來抽獎。

有不少路過民眾特地排隊來領去，民眾梁小姐表示，剛好路過看到告示，就跟眾人一起排隊等待，大概排了半個小時以上，很高興能拿到發財金，也覺得這次設計很可愛。

這次地下街商圈趁春節期間推出優惠及滿額抽獎活動，將送出總獎值超過兩百萬元的iphone14、PS5及知名品牌家電等多重好禮，即日起至2月19日，消費滿500元即有機會參加抽獎。

對此，商家鄭小姐則認為，相比上次發放熊好券，短期刺激讓業績上漲8成，增加不少買氣，這次推出抽獎活動時間拉長，短期效益比較沒那麽明顯，與平日業績持平，建議可以改滿額贈小禮物，更能吸引民眾消費。