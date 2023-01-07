台大校長管中閔今天(7日)正式交接給新任當選人工學院長陳文章，後者將於明天正式上任，日前台大也舉辦感恩茶會，數十名教授出席為管中閔送行，會上其中一幕更是讓全場感動落淚。

本周二(3日)下午，台大舉辦感恩茶會為管中閔送行，現場教授們輪流致詞，卸下重擔的管中閔也大開話閘子與大家聊天，更不時開口大笑，氣氛相當輕鬆，此外也有許多學生前來找管中閔合照。事後管中閔也將茶會的照片上傳到臉書。

台大化學系副教授徐丞貼出管中閔夫妻擁抱畫面，讓現場都濕了眼眶。(圖／管中閔臉書)

台大化學系副教授徐丞志則加碼一張照片，原來是管中閔和妻子陳達敏的熱情擁抱。徐丞志說，師母上台致詞，細數管爺從2018年的磨難，到2023年的轉身，事後兩人相擁的畫面，讓全場都忍不住眼眶泛淚。

有學生在管中閔臉書留言提問「管爺，敢問還會在校內任教嗎？還是已退休？」，對此管中閔表示，自己仍是學校老師，所以會繼續教書。其他網友則紛紛留言祝福：「台大史上最難產的校長，恭喜圓滿謝幕」、「謝謝校長的付出、謝謝師母的付出」、「管校長好！歡迎卸任來泰國走走！誠摯邀請」、「恭喜同學，1+4年，終於要“畢業”了」、「大家都捨不得你走」。