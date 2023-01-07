大陸「影歌雙棲」男星陳坤昔日與鄧超、劉燁、黃曉明齊名「四大中生」，主演的《畫皮》、《龍門飛甲》和《尋龍訣》都是票房驚人的作品，但46歲的他感情生活也相當受關注，至今未婚卻有一名20歲大的兒子，生母仍是謎。近日陳坤兒子陳尊佑在社群曬照，大方與父親和奶奶同框，帥氣程度被讚比陳坤還帥。

陳坤兒子陳尊佑最近在IG限時動態發文，大方貼出他與父親陳坤、奶奶在街邊的模樣，畫面中由陳坤掌鏡，父子倆手上都拿著連鎖咖啡店的飲品，兩人分別站在奶奶的左右兩側，子孫三代同框格外溫馨，讓粉絲都很驚喜。

陳坤兒子陳尊佑隨著年紀越大越帥。（圖／摘自陳尊佑IG、摘自微博）

而陳尊佑從原本只是陳坤身邊的小男孩，隨著年紀越大越帥氣，20歲的他身高已經和陳坤差不多，雖然帶著墨鏡，但穿著打扮寬鬆有個性，還有點明星氣息；網友紛紛大讚，「快比坤哥還帥了」、「不愧是陳坤的孩子，小男神」、「陳坤是我的公公也不錯」。

46歲的陳坤至今未婚，卻在2002年自曝有了兒子「優優」陳尊佑，也從未公開生母身份，讓外界一度猜測陳尊佑小時候的一名保姆，疑似是生母，但陳坤當時沒承認也未否認，讓兒子生母繼續是個謎。