二水車站是集集線彰化起點，每天吸引大批遊客拜訪這條台灣中部著名的鐵道支線，車站建築保留歷史風采，彰化縣文化局召開今年第一場文資審議，委員決議將指定古蹟「二水驛站」名稱變更「二水車站」，符合現今使用，也讓一般人都能更認識。

二水車站在2020年以「二水驛站」名稱登錄古蹟，不少人反映，過去稱「二水驛」，現在通用「二水車站」，「二水驛站」的名稱，讓人一頭霧水，彰化縣政府文化局召開「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」，委員共同討論，縣定古蹟「二水驛站」決議變更指定名稱為「二水車站」。

彰化縣文化局指出，二水車站是國內第一個三線鐵道共構的水陸轉運樞紐，當年除客貨運輸服務，又兼負南投巒大山伐木事業將木頭藉濁水溪放流二水，再轉接鐵路運送。1922年又有臺灣電力株式會社日月潭第一發電所舖設人力物資運輸的社線，後轉為臺鐵集集線的運作。

二水車站呈現極簡裝飾的風格，候車室刻意挑高且開高窗以利通風採光，以簡單的柱列營造簷廊空間，用二丁掛面磚及洗石子處理牆壁面，是1930年代的建築典範，當時中部有很多車站都仿效它，但時代變遷，拆的拆，二水車站難得保留了歷史的樣貌，不易再現。

彰化縣文化局長張雀芬表示，審議委員認為文化資產的指定名稱應彰顯文資價值，並兼顧當代所賦予之詮釋和延續文化生命，早年興建時是稱「二水驛」，但後來統稱「二水車站」或「二水站」，兼顧臺鐵目前仍持續使用「二水車站」之名稱，綜合專家學者與臺鐵局意見，指定名稱更正，更能延續古蹟歷史至現代使用的狀況。