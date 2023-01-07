日前一輛賓士車行駛在四線道的道路上，突然有1名阿嬤騎士，從外側車道急內切，嚇得駕駛趕緊向左急閃，所幸未造成車禍，而這名阿嬤騎士仍老神在在地騎著車，跨越雙黃線離開；網友一見驚險畫面酸爆「快過年了，阿桑缺很大」、「三寶表示沒賺到錢」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段10秒影片，1輛賓士車行駛在內線車道，豈料，不遠處前方外線車道上，有1名騎機車的阿嬤突然向左橫切，嚇得賓士車駕駛緊急向左閃過，也不慎壓到雙黃線，2車險釀車禍，最終阿嬤也騎著機車壓過雙黃線消失在畫面中。

影片一出，驚呆網友紛紛留言表示「可以當個讓人不討厭的老人家嗎？」、「一個move」、「汽車敏捷點滿了」、「路上真的一堆老人這樣，騎都靠很邊邊，然後突然停下，看到這種的我下意識就減速，果然不出我所料，一個螃蟹橫空出世，嚇死」、「完美的體現我負責違規你負責閃」。

另外還有網友狂酸這位阿嬤騎士、「年終獎金沒成功」、「快過年了，阿桑缺很大」、「年快到了，一堆老人還騎這樣」、「三寶表示沒賺到錢」、「努力想為家庭賺點生計的老人今天又沒賺到錢了」、「阿姨拼年終？」。