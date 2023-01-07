高薪的工作總讓人感到嚮往，一名網友表示，曾有公車司機和他透露，負責熱門路線的司機薪水上看8萬元，跑一般路線的司機月薪也至少有5萬元，讓這名網友聽了好心動，好奇「開公車是不是個蠻不錯的選擇」。貼文一出，有不少網友留言苦勸，甚至還有人說：「寧願載貨也不要載人」。

原PO在PTT八卦板發文表示，高中時常搭到公車某路線的末班車，因此和司機頗有交情，也聊到公車司機的薪資。司機透露，自己從桃園客運換到台北客運後，雖然工時差不多，但薪水卻多了4、5千元。此外，若是跑一般路線的公車司機，月薪大約有5、6萬元，但若是熱門路線「一次都來5、6台的那條」，月薪上看7、8萬元，甚至還有機會賺到更多。

原PO認為，開公車除了上廁所不方便外，似乎是不錯的職業選擇，不用像大貨車一樣凌晨跑車，也不用天天面對同事，頂多開車時會有一些長輩來攀談，因此讓他相當心動，也好奇發文詢問鄉民意見：「有卦嗎？」

貼文曝光後，多數網友抱持相反的看法，紛紛留言苦勸，「很累啊！路上狀況一堆，還要閃機車」、「精神壓力很大喔」、「寧願載貨也不要載人，壓力大多了」、「台灣這種用路環境，開公車根本行走炸彈」、「三寶很多，其實很難開」、「如果非要選載人的，不如選國道客運吧」。