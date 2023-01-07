44歲陳姓男子與母親感情融洽，父親過世後更是相依為命，但母親在2021年11月跌倒後，生活無法自理。陳男把母親送到安養院，卻捨不得無法照顧母親。將母親接回後，發現照顧母親占據生活，2022年2月將母親悶死，桃園地院給予減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判8年6月，可上訴。

桃園地院審理，陳姓男子是翁姓婦女獨生子，母子感情融洽，父親2003年過世後，2人相依為命住在楊梅。不過母親2021年11月跌倒後，雖送醫治療，但仍因嚴重脊椎側彎、腦梗塞之左側中大腦動脈血栓、右側偏癱導致臥病在床，日常生活均需他人協助照護，12月返家後，都由陳男獨立照顧。

陳男2022年2月時將母親送往護理之家，但疫情嚴重，家屬難以探視。且母親情緒躁動，自行下床跌倒。因此陳男辦理退住，把母親接回家中照顧。陳男感受到母親情緒低落，曾討論2人同歸於盡，不過母親未明確答應，陳男因照顧母親占據大部分生活時間，2022年2月19日清晨，睡不著的陳男，竟拿枕頭蓋住母親口鼻，將母親悶死。

陳男睡著又醒來後，驚覺自己殺死母親，不知所措，飲酒後以全身撞牆、割頸等自殘行為，並告訴表姐，母親已經死亡，表弟才趕緊報案。

陳男坦承犯罪，法院認為，陳男是親自照護之勞累，或是專業照護之親情維繫2男間，無法做出妥善之取捨，才選擇以極端手段解決問題。心境狀態實屬糾結，犯意更與一般逆倫弒親之逆子不同，因此給予減刑。審理後判8年6月，可上訴。