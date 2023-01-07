桃園市19歲梁姓大學生想發大財又不想讀書，透過友人介紹去年6月加入線上博奕平台，並高調在IG炫富。警方日前到梁男家中查緝，家人才發現其竟然已經休學。警方發現他已是有3名小組頭的幹部，吸引單月投注金額1000多萬，可抽頭10萬元，依賭博罪嫌送辦。

桃園市警局少年隊去年網路巡邏時，發現梁姓大學生經常在IG發文「輕鬆獲利」、「操作簡單」及「大把千元鈔票」，強調月收入破百不是夢，還有「馬上出金」、「誠信經營」等字眼，影片中還可見成批整疊鈔票，炫富程度令人乍舌。警方發現其經營線上博奕平台，以「百家樂」為大宗，還有常見的「妞妞」、「射龍門」。

少年隊及大園警分局日前到梁男住處搜索，梁男家人才知已經休學，氣的對梁男大罵，警方在梁男房間搜索時，梁男還不願配合打開保險櫃，梁男家人協助拿鐵棒撬開，發現空空如也。梁男供稱，自己不想讀書，也沒有一技之長，才會在朋友介紹下參與線上博奕。平常負責招募新會員，協助會員註冊帳號，並從中獲得一定比例之抽頭金，以為在個人的社群平台上經營非法博奕不會被警察盯上。

警方估計梁男單月可吸引上千萬元投注，依比例計算，可獲利抽頭金10多萬，至於其IG影片中成疊鈔票，梁男坦承是別人的影片，警方還在持續追查上游中，全案依刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。