桃園高中7日舉辦「玉兔送暖，讓愛流轉」春聯義賣活動，由書法家老師王孝堂現場揮毫，曾榮獲全國語文競賽教師組特優的老師李欣嚴，以及桃園高中顏盈姍、姚妍溱、李欣芸、潘威廷等4位小書法家，也加入現場揮毫陣容，師生三代傳承書藝之美及善心義舉，蔚為佳話。

桃園高中7日舉辦「玉兔送暖，讓愛流轉」春聯義賣活動。（校方提供）

今年的義賣活動結合新世代的文創商品，兼具傳統藝術與趣味巧思，獲得熱烈迴響，現場尚未開賣即擠滿人潮，最後共募得28萬元善款，創下春聯義賣新高紀錄，將捐贈點亮生命教育協會，用於扎根推廣小學及矯正中學的生命教育。

桃園高中校長徐宗盛特別感謝王孝堂，退休後每年春節前都回到學校舉辦春聯義賣，至今已超過十年。點亮協會理事長劉桂光也表示會將這份集結眾人的愛心，化為生命教育課程及教材，帶進全國小學及青少年矯正機構，為社會帶來更多善的能量。家長會長潘壕銨及校友會理事長簡志祥均到場支持。

桃園高中退休國文老師連美秀亦繪製精美彩圖春聯參與義賣，新生代設計師王仲瑋、蕭秀如也共襄盛舉，蕭秀如連續兩年為活動設計主視覺，王仲瑋則提供40套春聯文創商品進行義賣。桃園高中校內更舉辦兔年圖騰徵稿，共選出40件作品製成徽章、磁鐵及鑰匙圈，提供選購。現場同時有春聯及紅包DIY等活動，內容豐富有趣。