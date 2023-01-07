71歲的南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）日前被媒體拍到尿濕褲子，6名記者據稱因洩露影片遭到逮捕，媒體維權團體今天呼籲將6人釋放。

法新社報導，總部位於紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）引述媒體報導與知情人士說法表示，國營南蘇丹廣播公司（South Sudan Broadcasting Corporation，SSBC）旗下6名員工3日遭到國家安全局（NSS）探員逮捕。

保護記者委員會6日晚間發布聲明表示，6人因為去年12月在網路瘋傳的基爾失禁影片，正在接受當局調查。

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While commissioning a road, South Sudan President Salva Kiir Mayardit, 71, peed in his pants.



He has been the first and only President of South Sudan since the annexation of Sudan and South Sudan 11 years ago. pic.twitter.com/NWQkPy4GJw — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 14, 2022

媒體報導指出，基爾去年12月中旬出席一場高速公路落成典禮時，在唱國歌的環節突然失禁，褲管上的尿漬痕跡清晰可見，還在地上積了一攤。基爾起先甚至不知道發生了什麼事，隨後看向自己腳下，周圍的人也注意到他尿褲子，整場畫面都被現場媒體直播，隨後於網路上瘋傳。

保護記者委員會撒哈拉以南非洲代表蒙莫（Muthoki Mumo）表示，6人被逮捕「符合官員每當看到有不利報導時，安全部門人員就會任意逮人的模式」。

蒙莫表示，「當局應該無條件釋放這6名SSBC員工，確保他們可以繼續工作，不會受到進一步恐嚇或逮捕威脅」。

南蘇丹記者工會（Union of Journalists of South Sudan）也呼籲對於被捕6人的調查「迅速落幕」，稱6人可能知道「被洩漏給大眾的『特定影像』相關訊息」。