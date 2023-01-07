三重警去年發生的打錯人事件至今餘波盪漾，當時遭警方誤認為通緝犯而遭到暴打逮捕的黃男，事後與施暴的員警打官司，黃男兒子昨(6)日透過社群平台貼出雙方的民事聲請調解狀，稱這紙公文是去年12月20日寄到他們家，不敢相信對方竟然跟他們索取8000元賠償，痛批施暴員警「沒有道歉的誠意」。

黃男兒子在社群平台發文指出，「稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回請求，8000元是2位施暴警的意思，可能想要討個吉利所以填了這個數字，對方說得口沫橫飛，而我倒是一臉疑惑、不知所云」。

黃男兒子強調，「你們還有多少伎倆要使出，認真對台灣的某些制度跟人類感到失望，希望不要很多事情都是高高舉起、輕輕放下，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱」。

三重警方去年9月發生打錯人烏龍，當時埋伏警力將路過的黃姓男子誤認為是通緝犯，當場將對方壓制在地暴打一頓後帶回偵辦，結果才發現根本抓錯人，趕緊將無辜的黃男送醫治療；事後黃男向動手的2名員警提告傷害與妨害自由等罪，2名員警也同樣控告黃男傷害與妨害公務等罪。

對此，三重警分局低調回應，強調基於行政中立，不介入民事私法調解訴訟原則，尊重雙方當事人進行後續民事調解訴訟的訴求與程序。