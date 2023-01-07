北市警松山分局松山派出所員警陳欣妤、陳建嘉，日前在巡邏時接獲民眾報案，指三民路有一名老翁疑似走失，需警方協助。

員警趕赴現場，發現84歲蔡姓老翁手牽著腳踏車在路邊徘徊，神情顯得疲累無助，員警立即上前關心。但詢問老翁身分時，老翁只是喃喃自語，無法清楚表達，僅能勉強說出自己的姓名，並重複表示要前往附近國小。兩員見狀，研判老翁疑有失智情形，除一面安撫，一面查證其身分，並成功聯繫到家屬。

員警護送蔡姓老翁平安返家，蔡妻頻頻對員警表達感謝之意。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

員警考量當時天氣寒冷，蔡翁的兒子因工作無法立即前來，遂主動以巡邏車送蔡翁返回寶清街住處。警方抵達蔡家時，碰巧遇見蔡翁妻子急忙趕來，表示丈夫患有失智症，平日會帶他到住處附近國小運動散步，不料，當日下午他趁家人煮飯未注意獨自外出，她已在附近尋找3個多小時都遍尋不著，所幸有熱心民眾及警察積極協助，才未發生意外。

員警護送蔡姓老翁平安返家，蔡妻頻頻對員警表達感謝之意。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局提醒，家中若有長者，應隨時多加關懷照顧，並可製作緊急聯絡資料，或申請愛心手鍊佩掛長者身上，以利發生走失情況時，警方可以迅速聯絡家屬，協助迷途長者平安返家。