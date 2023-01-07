豐原區兩名瘋玩世足運彩的男子，輸光了今年所有的積蓄，眼看過年將近兩人因無顏回家過年，要包給家人的紅包及買年夜菜的錢都輸在了世足，於是兩人決定在銀行準備打烊休息之際，客人稀少大幹一票！警方獲報迅速到場，歹徒見出口已遭員警圍捕，在員警喝令下棄械遭捕。

男子玩世足輸光積蓄搶銀行，豐原警防搶演練超逼真！（警方提供）

歹徒進入銀行舉槍大喊「不要動、搶劫」！並要行員另外將現金裝滿袋子，一旁行員趁機電話報警及按下警民連線系統警鈴，裝袋行員藉故拖延交付現金時間，警方迅速到場，歹徒見出口已遭員警圍捕，在員警喝令下棄械遭捕。

男子玩世足輸光積蓄搶銀行，豐原警防搶演練超逼真！（警方提供）

原來這是年關將近，豐原分局鑑於金融機構交易熱絡，為加強金融機構員工防衛阻詐、防制搶劫的應變能力。因應民眾春節前夕存提領大筆現金頻繁，易引起不法之徒覬覦；警方除動員警力維護金融機構及民眾存提款安全，另加強反詐騙、搶奪、強盜、竊盜等宣導作為。

豐原分局強調，警方為加強維護金融機構安全的決心及有效遏阻歹徒犯案，除實施阻詐、防搶演練，屆時編排制服及便衣警員加強各金融機構巡守，提升見警率;另呼籲民眾，年節有存提領大筆現金需求，可向警方申請護鈔服務，豐原分局守護您平安歡喜過好年。