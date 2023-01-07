仁愛鄉仁愛國小校舍走過半世紀，南投縣政府向中央爭取8170萬元經費，辦理老舊校舍及宿舍重建工程，7日下午舉行啟用儀式；南投縣長許淑華表示，未來會針對孩子的需求、原民文化的發展繼續深耕，讓孩子開心學習與成長。

仁愛鄉仁愛國小，新建校舍7日落成啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

仁愛國小落成以賽德克族祈福儀式開場，由耆老帶領許淑華與校長沈慧美等人向祖靈禱告，並插竹立柱，以糯米加強固定，象徵校舍更穩固；包括立委伍麗華、高金素梅，仁愛鄉長江子信、縣府教育處長王淑玲、原民局長史強等都到場祝福。

許淑華表示，孩子學習環境很重要，學校不只是單純學習的地方，也是部落家長運動及傳承文化的場域，舊校舍歷經3次的校舍重建，從日式木屋到舊式的RC磚造屋，再到現在新建材及新工法的建築，感謝縣府團隊的努力。

沈慧美說，老舊校舍已逾50年，外牆龜裂、壁癌斑駁嚴重；新建校舍分別為教學大樓、操場跑道、文化學習場域，規畫時考慮現代建築外及文化元素意涵，也興建賽德克族、布農族、泰雅族的傳統屋，營造文化學習場域，讓孩子學習部落的知識與文化。

仁愛國小校舍重建，縣府2017年爭取教育部核定經費8170萬元（含補助7262萬379元、縣府自籌907萬9621元），新建符合最新法規，及在地文化的綠建築大樓，包括教室14間、廚房1間、宿舍套房15間及交誼廳1間。

另於2021年申請教育部體育署補助665萬元，辦理操場暨綜合球場改建工程，新建全新PU操場及綜合球場；2022年爭取200萬元，營造原住民族文化學習場域，使用傳統工法完成賽德克傳統屋及小米田，呈現具溫馨、文化及美感的校園。