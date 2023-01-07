擔心資料安全和技術洩露的潛在風險，美國國防部對以色列空軍表示，禁止持有外國護照的以色列飛行員駕駛F-35戰機。也就是「雙重國籍者，不得駕駛F-35」

耶路撒冷時報報導，美國國防部稱，此舉是對美國與盟友利益的考量，避免機密資訊外洩。以色列軍方表示能夠理解並且同意，因此，將會重新分配F-35的飛行員。

以色列的F-35，稱為F-35I「強大式」(Adir)，是F-35A空軍型聯合打擊戰機的以色列特有版，大多數的功能與F-35A相同，差別在於F-35I可以適用幾種以色列自製的飛彈。全部的F-35I都在美國生產，以色列已購買了50架，未來還可能再加購25架。以色列空軍是目前是中東國家當中，唯一使用F-35戰鬥機的單位，區域當中具有極大的優勢。

以色列身為美國在中東的絕對盟友，應該不會出現F-35洩密問題。美國國防部之所以發文提醒，是對以色列與中國大陸的關係表示擔憂。美國政府官員最近聯繫了以色列軍方，對於以色列軍官的座車當中，使用了中國大陸生產的汽車。

美國擔心，這些配備先進多媒體系統的大陸產汽車，可能會標記和收集以色列軍官手機中的資料，並上傳到雲端網路中，成為中國大陸的情報。

然而，以色列修改了這一部分的問題，以色列設計了自己的雲端網路，敏感訊息上傳到一個受保護和安全的以色列雲端系統。