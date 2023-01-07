小甜甜（張可昀）與小13歲老公宋先生的家暴事件愈演愈烈，她日前寫下5000字長文，控訴遭家暴細節，且已申請保護令，也痛罵宋逸民夫婦、吳東諺夫婦是家暴加害者，與2對夫妻都有私交的「八點檔男神」謝承均今（7日）出席主演賀歲片《山中森林》西門町造勢活動，他表示，自己與白家綺夫妻這麼多年相處下來，從未因為宗教發生摩擦，「他們沒給我過任何宗教上的壓力，不管打球或去彼此家串門子都是很開心的」。

謝承均也坦言，看到新聞後，因為2邊都熟識，所以也不方便說太多，「因為我不是基督徒，所以基本上都沒有涉入這方面的問題」，而他也透露私下和白家綺夫妻互動較多，「因為我們當初是同個經紀公司，加上我上部劇就是和東諺合作，平常我們也會打球，我去年還有和他們合作電影」，並稱「看到新聞說他們私底下的行為，我還真不知道」，不忘緩頰：「他們都是好人！但我覺得最近爆發的事情，其實只有當事人自己清楚」。

最近一次見面是日前在明星羽球隊的活動上，但當時還沒有爆出小甜甜指控白家綺洗腦自己的新聞，「那天現場綺綺有被問到教會的事件，看的出來她有點尷尬，但其實大家都不願意發生這種事，還真的不方便多說什麼。」最後，謝承均也指出，自己在事件爆發後有傳訊息給白家綺，為她加油，但沒多說什麼。至於是否有傳訊關心小甜甜？謝承均表示，自己目前還沒跟她聯絡，但會找時間傳訊息給對方。