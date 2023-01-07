期盼20年！太平區聯合行政中心未來將整合太平區公所與公托，並設置停車場，7日下午舉辦開工祈福典禮，台中市長盧秀燕表示，等待近20年的聯合行政中心終於開工，預計2025年完工，盼未來讓民眾洽公更方便、孩子有地方托育、居民有地方停車，符合地方生活所需。

盧秀燕說，今天是太平的「大喜之日」，太平這幾年蓬勃發展，人口已近20萬，所有公共建設都必須加大、加速，未來區公所、公托及停車場會一併完成使用，能符合太平區市民所需，讓市民洽公方便、年輕父母可托育，居民也有地方停車，同時改善公務人員原來老舊、危險、漏水的工作環境。

太平區聯合行政中心完工後將擁有寬闊廣場及植栽綠地，成為太平新地標，預計2025年完工。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

盧秀燕說，太平區聯合行政中心整合太平區公所、公設民營托嬰中心及停車空間，總經費約新台幣5億7164萬元，其中中央補助經費約新台幣1億434萬元；另也應地方民意需求，於地面層及地下1、2層公有停車場共設置120 格汽車停車位、123格機車停車位，舒缓地方停車空間不足的問題。

建設局長陳大田表示，太平區聯合行政中心基地面積約8999平方公尺，將興建地下2層、地上5層建築物，規畫符合需求的硬體設備與更友善的空間環境，包含陽台、露台、環景步道、空中花園等，提供洽公民眾能遠眺太平區景觀。

陳大田也說，太平區聯合行政中心建築外觀將太平地景特色轉成建築語彙，以「橋」與「丘陵」為意象，建造供居民漫遊且便利的公有建築，塑造親民、效率的行政中心，完工後將有寬闊廣場及綠意盎然的植栽綠地，成為太平新地標。