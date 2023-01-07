27歲新生代男星梁靖康，過去因主演陸版《流星花園》飾演「F4」的美作一角走紅，陽光俊朗的外型深受粉絲喜愛，不過近日陸網爆料，他疑似親口對站姐和老粉絲說：「我不需要你們」，讓失望的粉絲決心離他而去，多年支持的後援會更宣布永久關站，對此，昨(6日)他親上火線道歉，並解釋一切的來龍去脈。

梁靖康粉絲後援會5日無預警發布公告，透露經過全體成員商議，決定永久關閉後援會，同時停止更新相關帳號，緊接著，站姐們也宣布不再支持，除此之外，微博還流傳著一張對話截圖，可見有人詢問，為何梁靖康的後援會關閉？對方則回，他親口對站姐和粉絲說：「我不需要粉絲」，讓粉絲們傷透了心。

梁靖康後援會宣布永久關站。(圖/梁靖康 微博)

梁靖康的站姐也宣布關站。(圖/微博)

隨著事件不斷發酵，梁靖康6日早上在微博發文，表示從未說過「我不需要粉絲」這句話，會有誤會主要是曾開玩笑自嘲：「我沒有粉絲」，但本意僅是想表示自己是「小透明」(指存在感低)，為此他向因此難過的粉絲道歉。隨後，梁靖康再度發文，對支持者們表達感謝，並稱以演員身分活躍以來，磨練不少的人際相處之道，「明明雙方都沒有惡意，不當的溝通，卻還是會對彼此造成了傷害」，更自我檢討表示，若有做得不好的地方，會繼續努力提升自己。

梁靖康親自發文道歉，並解釋因語言表達有誤會，造成粉絲難過。(圖/梁靖康 微博)

澄清文曝光後，網友相信是表達上的誤會，「語言的力量會產生輿論影響，甚至誤解都是極有可能的」、「不太會說話吧，沒粉絲還能紅嗎？」、「一句無心之失造成的傷害已經無法彌補，我們只能把傷害降到最低」，其他粉絲則替他打氣：「有些人就是陪你一段，不是一定要很有理由，才能夠離開，我用很多年才釋懷這種事」、「等能力越來越強回頭看，這可能連小插曲都不算」、「保持對演戲和生活的熱忱，希望可以看到更好的作品喔。」