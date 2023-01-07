台灣去年稅收超徵新台幣4500億元，行政院日前核定45億元，加發1年低收、中低收入戶生活補助，低收入戶每人每月加發 750 元、中低收入戶每人每月加發 500 元。衛福部社工司今宣布，1月份的生活補助將在春節前及時入帳，讓60萬名弱勢民眾溫暖過年。

受全球原物料上漲、烏俄戰爭等因素，各國民生物價均呈現上揚，為讓經濟弱勢民眾得到更多生活上的幫忙，行政院自去年3月至 12月，除原有的補助之外，針對低收入戶每人每月加發750 元、中低收入戶每人每月加發 500 元的生活補助。

今年行政院決定再將此補助延續加發 1 年，為簡政便民，本項加發民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛福部社工司表示，財政部已於昨日下午將款項核撥給地方，各縣市政府也加速各項作業，新北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、連江縣等5縣市由中央統籌分配稅款支應；另台北市、台中市、台南市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、基隆市、新竹市、嘉義市等17縣市由縣市政府預算墊支，各縣市力求1月份加發款項於春節前及時入帳，並據此按月發放1整年，讓60萬名弱勢民眾感受政府照顧的美意，溫暖過年。

社工司提醒，符合加發資格的民眾，如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽直轄市、縣(市)政府以現金或匯票、支票方式辦理。