企排18年7日由極速超跑對上新北中纖，本周迎來了新北中纖主場周，新北市市長侯友宜今天賽前親臨現場，為地主隊新北中纖加油打氣，兩隊都全力以赴想擺脫連敗陰霾，可惜新北中纖抵擋不住極速超跑的猛烈砲火，最後以23比25、17比25、23比25不敵極速超跑。

首局第一分由中纖劉美菁靠著三號位的精準小吊球取得，開局中纖取得4分領先優勢，全隊多點開花，而超跑火力最猛烈的蔡幼群以及Carla 展現進攻慾望，不斷得分緊咬比數，兩隊戰況進入膠著，關鍵時刻超跑Carla靠著一記強力的Ace扭轉逆境，最終超跑拿下第一局。

第二局中纖Zsanett和黃蔓亞為隊伍提供火力支援，幫助中纖取得分數領先，對手超跑的Carla也持續重砲出擊還以顏色，靠著不斷重扣得分扳平比數，兩隊開始僵持不下，局中彷彿重演上局情節，超跑Carla靠著一記強力的Ace拉開比數，超跑加大馬力將中纖遠遠甩開，局末超跑順利拿下第二局。

第三局超跑欒妤雯漂亮C式快攻給Blanco重扣得手，想要突破僵持的局面，但新北中纖韌性十足，靠著黃蔓亞二號位強力扣球緊咬比數，突然超跑Carla加強火力，打出一波5比0的攻勢超車成功，面對亂流中纖邱雅慧挺身而出，靠著幾記直線進攻想要穩定軍心，但仍然招架不住超跑的猛烈砲火，最終由超跑獲得本場勝利。