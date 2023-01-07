律師林智群近日跟PTT鄉民展開連番大戰，因為新竹市長高虹安公布新竹棒球場152項缺失，使得鄉民對此展開熱烈討論，林對此在臉書怒嗆「ptt八卦版根本就是廢物集中地」，隨即他的事務所在Google評論被狂洗低評價。林智群6日在臉書又發文稱，自己已經對捏造客戶經驗的網友提告。

因不少鄉民在PTT八卦版上，針對高虹安提出的新竹棒球場缺失進行討論，林智群6日在臉書舉台北表演藝術中心、台中歌劇院、台北流行音樂中心為例，稱它們是沒驗收完畢（或還沒驗收），就試營運或開放啟用。他還強調，「球員受傷，當然大家都不樂見，但要說這個是弊案，你還是去旁邊玩沙啦！ptt八卦版那些人自己沒知識，還怕大家不知道，可憐哪！」並嗆「ptt八卦版根本就是廢物集中地」、「去旁邊烘乾啦」

林智群臉書發文，稱PTT八卦版是廢物集中地。（圖／取自林智群臉書）

光是上述發言就引爆鄉民熱潮，不少網友爭先恐後承認自己是「廢物」並反酸林。接著林智群又發現自己的律師事務所被網友狂洗低評價，截至7日下午七點前，該事務所已經掉到2.1星。他隨即臉書再發文，「ptt一堆廢物又跑去亂留評價，這年頭誰找律師是看google評價的？笑死！」、「說你們廢物還不承認」。

除此之外，林智群還在google評論找到多名非自己客戶，卻假造客戶經驗留言的網友。並留下「總是要找一個出來處理的」、「背著官司過年吧」、「得嘗（償）所望」、「來自林律師的祝福」等hashtag；他還表示，「以為我們是小吃店嗎？」、「如果要落人，我這裡隨便找也一堆人好不好。」，另根據林智群留言統計，目前約有10名網友被告。

林智群表示，已經對假裝他客戶身分的網友提告。（圖／翻攝自林智群臉書）

在林智群粉絲專頁，多數網友都表達支持，稱「真的太蠢，不知道律師的員工優惠就是吉人不用錢嗎？」、「每次一堆亂刷餐廳星的都被告到那邊去，怎麼會有人傻到去刷律師事務所？」、「到底是誰給他們勇氣在律師面前搞這些啊」。

但PTT的風向就倒向另一邊，在一篇名為「[爆卦] 林智群要告鄉民了」的討論中，鄉民回應超火熱，「要告啥？他能評論批踢踢，別人不能評論」、「等等就被法院認證了」、「總之偽造文書是絕對告不成的」、「笑死，偽裝客戶罪XDDDDD」。