以同額登記參與民進黨主席補選的副總統賴清德提出「和平保台」口號，不過國民黨立委賴士葆認為，賴清德並沒有務實的論述，除非賴清德完全驅除深根蒂固的台獨意識形態，否則喊「和平保台」就只是騙人的華麗口號。

賴士葆在臉書發文指出，過去國人都深深體驗到蔡政府的抗中政策，但是沒有感受到保台的氛圍，反倒是兩岸兵凶戰危的風險。過去政府反駁「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，現在蔡英文在役期延長的記者會上也不得不類比台灣與烏克蘭的相同處境，「票投民進黨、青年上戰場」是國人要面對殘酷現實。

賴士葆說，賴清德要選黨主席，也可能參選2024總統，現在喊出「和平保台」口號，他是務實的台獨工作者，沒有更進一步的論述，恐怕也只是選舉口號騙選票罷了，如果嘴巴喊謀求和平，行動繼續拉高對抗，不會改變現狀，蔡英文喊多少次要蔡習會談，有用嗎？不承認九二共識，繼續聯美抗中，兩岸關係無從化解改善。美國通過的《2023國防授權法》加強軍援軍售對抗中共，以及未來要派美國官員監軍似的進駐中華民國的立法和行政兩院，這樣深度的交流，兩岸關係只會更嚴峻，大陸軍機船艦繞台演習只會更頻繁，農漁產品禁止輸陸的品項只會更多。

賴士葆強調，賴清德要面對的不只是民進黨員，更多的中間選民會希望看到賴清德除了能改善台灣黑金、治安、低薪、通膨、高房價等內政問題，更重要的賴清德要告訴我們 兩岸和平的契機是什麼？否則台灣民眾民智大開，不會愚昧到聽見政治人物喊和平保台，就真以為和平會從天上掉下來，除非賴清德完全驅除深根蒂固的台獨意識形態，否則喊「和平保台」就是騙人的口號。