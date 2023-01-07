6局打完與南華大學戰成1比1平手，衛冕軍國立體大在7局下靠著范育銓致勝安打，打回2分，助隊以3比1勝出，搶下大專棒球聯賽（UBL）公開男一級複賽第4勝，成為第5支拿下4勝的球隊。

國體先發投手盧冠宇此戰先發7.2局，僅被敲5支安打，丟1分自責分，成功壓制南華打線。總教練邱俊文表示，盧冠宇預賽時投的不是很好，教練一直在鼓勵他，投完對美和科大那場後信心有回來，今天看起來前3局也是放不開，我們先得1分之後，他的球種、速度、位置都很到位。」

國體打線面對南華先發投手陳鐿中，前6局僅拿1分，直到第7局陳鐿中退場後才有攻勢，邱俊文指出，早有預測南華會派出陳鐿中先發，「不過今天陳鐿中球速快，再穿插變化球，速差讓打者不好掌握，但我們很了解他，只要壘上有人給他壓迫，投球就會比較不穩定，今天有按照這樣方式去給投捕壓力，其時我們有好幾次得點圈機會，可惜都缺一棒。」

好在7局下扛中心打線的范育銓敲出關鍵安打，對他的表現邱俊文也直誇讚，「進入複賽以來他越打越好，其實他梅花旗時打得不錯，這次預賽時可能求好心切，想打更多長打，導致看球時間點提早離開球的軌跡，揮空率就高，他有提到自己在中心棒次壓力大，有跟他溝通過，現在越打越好。」

目前國體拿下複賽第4勝，追上台灣體大、嘉義大學、文化大學、南華大學行列，更添晉級機會，「這是很重要的一勝。」身為衛冕軍，國體在複賽一路不算順暢，前5戰都沒有連勝，今天是複賽以來首次連勝，邱俊文說：「我跟選手說，不要在意戰績、對戰組合，一場一場好好去打，把比賽每個環節做好，因為這是他們平常就會做的事。」