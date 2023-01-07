桃園市中壢警分局今下午與農會大崙分部合作，共同舉行防搶演練，預防春節前夕歹徒因覷觎錢財，伺機搶劫銀行。今實際演練歹徒持槍搶劫的橋段，透過現場生動演練方式，期能吸引民眾目光，提升金融機構及民眾強化預防犯罪知能。

飾演持槍搶匪的偵查佐動作到位，非常融入劇情。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中壢分局表示，今演練由一名頭戴安全帽與口罩的男警飾演持槍男歹徒，利用農會無保全駐衛疏於防備之際，先行進入農會觀察現場，因進入時未脫安全帽，農會職員發現其形跡可疑，上前規勸進入農會提領款或辦理業務，依規定需脫安全帽，歹徒未理會便掉頭騎機車離開，機警職員記下車號後，由主任向警方報案。

警方訓練有素，迅速制服歹徒。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中壢分局獲報後，立即派出巡邏網趕往現場了解，發現歹徒的交通工具是一輛失竊贓車，立即請求線上巡邏網協助攔查。不死心的歹徒見警車離開農會，殊不知有2名便衣警察留在農會埋伏守候，竟大膽再度回到現場，持槍進入大喊「不要動！搶劫！錢拿出來」，立即被員警奪槍制伏逮捕，由於飾演持槍搶匪的偵查佐動作到位，且非常融入劇情，在模擬歹徒行搶的過程中，真實呈現警匪對峙及歹徒制伏場面。

警方表示，這次防搶演練活動，利用現場生動演練方式，盼吸引民眾目光，提升金融機構及民眾強化預防犯罪知能，警方也於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，展現維護治安決心，共同營造洋溢著平安、祥和、快樂的社會氛圍。

警方將於年節期間加強維安工作。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

此外，中壢警方提到，今年加強重要節日安全維護工作，自元旦晚間至30日午夜，涵蓋春節假期10天，在治安平穩方面，提升各轄區派出所見警率，積極與金融機構建立聯防機制，保護民眾存提款安全。年關將近，警方也將結合守望相助隊加強金融機構安全巡守，並提供保護存提款安全服務，盼民眾在過年期間平安過好年。