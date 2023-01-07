中央氣象局公告，今（7）日19:21發生有感地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，花蓮縣政府南南西方56.7公里，地震深度15.9公里，芮氏規模：4.7。花蓮縣地區最大震度4級，南投縣4級、台東縣3級、嘉義縣2級。
對此，台鐵官網表示，受花蓮地區地震災害影響，臺鐵自19：21起，壽豐站至富里站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。
地震發生後，PTT鄉民也紛紛上網回報，「台北無感」、「台中9樓有感」、「微微的動」、「嘉義小搖」、「搖好大！」、「中和10樓微晃」、「新北感覺被很大力地晃一下」。
中央氣象局公告，今（7）日19:21發生有感地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，花蓮縣政府南南西方56.7公里，地震深度15.9公里，芮氏規模：4.7。花蓮縣地區最大震度4級，南投縣4級、台東縣3級、嘉義縣2級。
對此，台鐵官網表示，受花蓮地區地震災害影響，臺鐵自19：21起，壽豐站至富里站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。
地震發生後，PTT鄉民也紛紛上網回報，「台北無感」、「台中9樓有感」、「微微的動」、「嘉義小搖」、「搖好大！」、「中和10樓微晃」、「新北感覺被很大力地晃一下」。
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