永慶房產集團「先誠實再成交」獲國際獎項肯定！繼去年以〈i+智慧創新體驗館〉與〈永慶快搜App〉拿下兩座獎盃後，永慶房產集團「先誠實再成交」的創新落實、帶動產業提升，自全球19個國家的兩百多件作品中脫穎而出，再度獲頒「2022國際創新獎」，是台灣房仲業首家、且唯一連續兩年獲獎的房仲品牌。

2022年國際創新獎的評審表示，永慶房產集團願景清晰，透過明確的策略和系統，推動且落實「先誠實再成交」企業文化，並取得豐碩成果。

代表致詞的永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在孫慶餘董事長的帶領下，我們秉持「先誠實再成交」理念，推出許多業界唯一的誠實服務，來保障消費者權益，帶動產業提升，更多次率先協助政府，推動重要的房地產政策，同時也藉由系列廣告的播放、書籍的出版，向社會倡議誠實的價值，再再都獲得台灣社會的高度認同。對內，我們也透過教育訓練、制度、系統和團隊分享等方式，促進文化認同，讓「誠實」成為每個永慶人的DNA。誠實理念也造就永慶成為台灣房仲第一品牌，也是最大的房仲連鎖集團。

已經連續舉辦六年的「國際創新獎International Innovation Awards」，由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦，每年表彰全球最具創新精神、肯投資實踐創新的傑出企業，獎項分為產品、服務與解決方案、組織與文化三個類別，今年參獎者涵蓋巴西、柬埔寨、德國、以色列、新加坡、西班牙、台灣、泰國、阿拉伯聯合酋長國、美國等。得獎企業皆經由跨國創新專家、學術界和企業界組成的評審團共同選出。

永慶房產集團的創新力獲IIA國際創新獎肯定! 2021年以〈i+智慧創新體驗館〉與〈永慶快搜App〉拿下兩座獎盃，2022以「先誠實再成交」再下一城。（圖/永慶房屋提供）

對外：多項誠實服務 創新落實「先誠實再成交」

回顧過去，永慶房屋於2007年率先公開成交行情，之後更主動提供成交行情資料給政府，促成了實價登錄1.0政策上路。當2019年7月實價登錄2.0修法遇阻時，永慶房屋一馬當先率先推出「永慶實價登錄3.0」，成為第一個將成交行情揭露到門牌的房仲品牌，集團下的加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產也在一年後全面落實。而成交行情揭露到門牌的推行經驗，也成為實價登錄2.0政策於2021年7月正式上路的關鍵助力。

之後，永慶房屋「誠實服務」持續升級！2020年提出「兩大誠實房價保證」，2021年則推「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若未落實最高將賠償買方400萬元、賠償賣方4倍服務費，是業界唯一的買賣屋全保障。2022年首創提供賣方的「短期轉售成交地圖」及買方的「一年內成交再上市地圖」，以地圖方式呈現地區內短期重複上市的物件數量，提醒消費者，避免他們成為投機炒房的受害者。

除此之外，永慶房產集團也透過「先誠實再成交」系列電視廣告和出版《先誠實再成交 永慶房屋良心仲介》一書等具體作為，向社會倡議誠實的價值，教育消費者保障自身權益。

永慶「先誠實再成交」獲2022國際創新獎，是台灣房仲業首家、且唯一連續兩年獲獎。由永慶房產集團業務總經理葉凌棋代表致詞。（圖/永慶房屋提供）

對內：多管齊下 誠實理念深植DNA

另一方面，房屋交易金額大，為保障消費者權益，孫慶餘董事長一再強調：房仲業者不能「球員兼裁判」或只做到合法，要用高道德標準自我要求。所以永慶藉由系統制度、教育訓練、團隊分享、成功案例報導等多管齊下，強化「先誠實再成交」的文化認同。

因而永慶房屋早在1998年就建立「投機客資料庫」，拒絕做投機客生意（短期買賣、獲取差價利潤），累積列管資料達7千多筆，三十多年來已拒絕上百億商機。同年，永慶房屋也推出「員工購售屋通報機制」，明文規範員工及其二等親內，購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管為三年內不得轉售；而且若買賣屋的任一方為集團員工，也會主動告知另一方。此外，「產權七審」、「六大安心保證」和「全面揭露成交行情到門牌」，則協助經紀人提供屋況和成交價的誠實，共同為客戶權益把關。

「先誠實再成交」的推動和創新落實，提升了客戶滿意度，贏得社會各界認同，也讓永慶房產集團穩居全台最大房仲集團，旗下有五大房仲品牌，全台超過1,550店、2萬4千名夥伴。值得一提的是，它也持續強化了員工對於永慶的認同，紛紛推薦親友到公司任職。

葉凌棋業務總經理也特別感謝亞洲企業商會！連續兩年獲獎，不只是肯定、更是鞭策，永慶承諾將持續創新，做產業的領頭羊，提供更好的服務，保障消費者權益、回饋社會。