台中66歲賴姓男子家住太平區，日前獨自騎腳踏車外出，不料騎錯方向，越騎越遠，竟然騎到13公里外的大肚區，巡邏員警發現時，賴男神情相當慌張、不知所措，員警將賴男帶返所休息，經查證發現該男子為失蹤人口，順利連獲上家屬後更護送賴男回家。

台中市警察局烏日警分局追分派出所警員楊本上日前巡邏，經過大肚區沙田路一段388巷口附近，發現有賴男頂著寒風徘徊街頭，神情徬徨慌張、不知所措，員警上前關心，但賴男仍不發一語，就先將賴男載回派出所休息。

追分派出所副所長莊浩澄靈機一動，提供紙筆給賴男，讓他慢慢寫出自己姓名，經查證發現該男子為失蹤人口，順利聯繫上賴男的兒子，但因賴男一家生活困頓無法支付計程車車資，暖心員警「好人做到底」更護送賴男回家並送上所內備用白米；賴男的兒子見到父親平安無恙，頻頻向員警道謝。

烏日警分局追分派出所日前也與和風救援協會合作舉辦愛心送暖活動，盼讓轄內經濟弱勢族群於歲末寒冬之際都能衣食無虞，度過美好的新年假期。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

另，大肚區和風救援協會是老字號的民間救援單位，由當地中小企業老闆及各行各業民眾熱心組成，後更成立和風慈善基金會，如今善行遍及全國。烏日警分局追分派出所日前也與和風救援協會合作進行愛心送暖活動，針對轄內獨居長者及弱勢家庭，發放10袋民生物資，盼讓轄內經濟弱勢族群於歲末寒冬之際都能衣食無虞，度過美好的新年假期。