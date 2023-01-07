彰化19歲黃姓男子替詐騙集團效力，擔任「取簿幹部」，但實在太嫩，未依約給15萬元酬金，遭出賣人頭帳戶的9人聯手教訓，黃姓首腦也相當年輕才21歲，一群年紀都差不多，囚禁黃男、天天餵拳頭，全都一起擠在僅數坪的小套房內，員林警分局偵破，將9名嫌犯送辦。

員林警分局偵查隊蕭志旺指出， 近來國內人頭帳戶所有人遭集體囚禁之新聞頻傳，但最新破獲這起，卻是詐騙集團的「取簿幹部」反遭人頭帳戶所有人囚禁，犯罪成員都相當年輕，為了薄利，不惜出賣自己人頭，錢沒到手，展開一場極端行為。

員林警分局調查，黃男負責蒐集帳戶交付上游，卻沒有依約如期給付15萬元，人頭帳戶集團首腦21歲黃男糾眾將他囚禁在公寓套房。黃男被數名共犯看管，其中1名成員對還對他拳打腳踢，認為他不該「私吞」，逼他把錢交出來。黃男一再解釋，帳戶都交付給台南的上手，他沒有私吞，再等等，也許錢就會下來了。

黃被綁第 20天，不堪時不時被暴力，且錢也不知會不會到，雖不敢讓人知道投入詐騙集團，不願曝光，但身陷水火，只好藉機要打電話給上游聯絡錢的事，趁隙打給向媽媽求援，黃母報警。

19歲為詐騙集團效力當取簿幹員，被出賣人口帳戶者囚禁在小套房，9人窩在一室。（員林分局／吳敏菁彰化傳真）

員林分局接獲報案，立即派員前往公寓，趁外送員送餐，留守人下樓，衝進套房，一看也驚呆，數坪小套房，男男女女9個人，窩居一室，行李箱堆滿地，有年輕女子趕緊說，朋友啊，地板一只只行李箱堆滿地，亂成一團，真是虐人也自虐，似乎都在等15萬元到手，好讓大家都自由。

19歲為詐騙集團效力當取簿幹員，被出賣人口帳戶者囚禁在小套房，9人窩在一室。（員林分局／吳敏菁彰化傳真）

警方將黃姓主嫌等9人帶回偵訊。全案依依妨害自由、詐欺、傷害、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。