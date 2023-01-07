民視、八大《最強綜藝秀》一開場，綜藝天王胡瓜示範花式撞球一桿進四球的絕活，讓大家大開眼界，被眾人稱讚是被主持界耽誤的撞球好手，大飛、洪毛看到撞球桌擺在攝影棚，不禁手癢想挑一桿來對決，甚至嗆出小時候常駐在撞球館，沒有人是他們的對手，但一上場卻紛紛出糗，讓眾人笑到不行，讓胡瓜人忍不住叫他們退下，馬上邀請技術球冠軍球王林啟明出場，冠軍一出手就輕鬆解決檯面上的技術球，讓所有人瘋狂拍手直呼看到「神」。

楊繡惠爬上球桌示範 。（民視提供）

冠軍球王林啟明要求一位自願者躺到球桌上，一起配合表演，沒想到撒基努二話不說直接平躺球桌，一旁所有人站著看平躺的撒基努，形容超詭異畫面，讓胡瓜直呼這樣不行，隨後邀請楊繡惠躺在球檯上擺出性感的動作。

楊繡惠穿著超美的高跟鞋以性感姿勢躺在球桌上，大家問：「穿著高跟鞋怎麼辦」，球王回答要脫掉，沒想到楊繡惠一聽到「脫掉」馬上寬衣解帶，又把價值不菲的高跟鞋隨手一丟，讓眾人笑歪腰，球王搭配楊繡惠的姿勢，直接將球飛過楊繡惠再指定的球袋進洞，並帶來幾招精彩的技術球，讓大家拍手叫好。