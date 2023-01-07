網通每股獲利王神準（3558）2022年前三季每股大賺15.08元，寫下史上最佳表現，為更好的分散訂單，神準2023年擴產行動一波接一波，繼華亞二廠可望在2023年首季進入量產外，越南投資設廠也已有了新眉目，如順利，新產能應有機會趕在2023年第四季前接棒登場。

神準日前召開事會決議擬於2023年首季投資3千萬美元，赴越南設廠，神準表示，該投資案將以自有資金因應，至於赴越南投資的原因，主要是為了因應公司營運成長所需之產能需求及供應鏈布局。

神準2022年業績如有神助，隨著料況好轉後，接單能見度也跟著拉長，神準總經理林伯彰在2022年11月下旬召開法說會時，就曾表示，目前訂單能見度已達到2023年第三季。

在訂單滿手下，神準擴產行動力大增，除了受疫情影響，投產時間受到延宕的華亞二廠，可望在今年首季投產外，越南廠的投資計畫也在如火如荼的進行中。

華亞二廠位於神準科技既有的華亞廠旁，新建廠房面積達13,520坪，為一地下四層、地上十層的建築，如順利在今年首季投產，屆時產能可望增加120％。

雖然神準表示，機台會依客戶的需求逐步導入，不會一口氣全數開出。不過市場預料隨著新產能的相繼到位，對紓解既有的產能瓶頸，應有直接的挹注。

受惠於晶片荒告一段落，神準2022年業績大爆發，雖然12月的營收迄今尚未結出，惟在去年第四季業績加碼開出下，順利帶動9、10及11月營收連續三個月創歷史新高，2022年累計前11月營收已來到144.67億元，大幅超越2021年全年營收91.8億元，且相較於2021年同期，年增率亦放大至75.85％，2022年營收再締新猷已無懸念。

至於獲利表現部分，由於神準2022年前三季EPS為15.08元，已直逼2015年寫下的EPS高峰16.6元，再加上去年第四季營收又創高，法人預估神準2022年賺進二個股本的機率很大，營收、獲利同步到頂，值得期待。