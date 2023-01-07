台新金控7日公告去年12月獲利狀況，自結2022年12月單月稅後純益4.6億元，其中除台新人壽虧損1.8億元外，台新銀行與台新證券單月稅後純益分別達7.5億元與1億元。累計2022年台新金控全年稅後純益達148.6億元，每股稅後純益為1.09元。

元大金獲利亮眼 去年賺進214.56億元
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