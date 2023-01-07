台新金控自結2022年每股獲利1.09元 19:442023/01/07 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新金控7日公告去年12月獲利狀況，自結2022年12月單月稅後純益4.6億元，其中除台新人壽虧損1.8億元外，台新銀行與台新證券單月稅後純益分別達7.5億元與1億元。累計2022年台新金控全年稅後純益達148.6億元，每股稅後純益為1.09元。 元大金獲利亮眼 去年賺進214.56億元 「購物站天后」張雅琍炒股獲利逾2000萬 凌晨80萬元交保 公股行庫年終獎金 不縮水 #台新金控 #單月稅後純益 #每股獲利 #日公告 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明係去年營收大增逾8成 獲利攀峰可期 21:332023/01/06 財經 高股息ETF潛利佳 存股族首選 04:102023/01/05 投資理財 元大金2022年獲利 突破200億 04:102023/01/07 金融．稅務 《金融股》獲利逆風中前行 凱基證主辦承銷市佔10年居冠 11:282023/01/06 財經 《興櫃股》漢達董座：今年先拚獲利 會越來越好 17:392023/01/05 財經 兆豐金今年獲利 挑戰逾260億 04:102023/01/04 金融．稅務 操盤心法－美財報面臨考驗 科技股庫存壓力大 04:102023/01/04 證券．權證 《電腦設備》非PC耕耘有成 群光去年營收創高 14:592023/01/05 財經 欣雄營收受限氣價凍漲 無礙獲利推升 18:122023/01/07 財經 花旗示警! 台積今年營收難保成長 04:102023/01/04 證券．權證 《金融股》京城銀上季獲利登近5季高 去年仍探近12年低點 08:082023/01/05 財經 4藥證齊發！漢達進入高獲利時代 04:102023/01/06 證券．權證 雜誌精選》年前賣股換現壓力大 07:002023/01/07 財經 銀行獲利衝高 永豐金2022年稅後賺近159億元 17:132023/01/07 財經 旅館變豪宅圖利40億 潤隆董座5官商被訴 04:102023/01/06 社會新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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