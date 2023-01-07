桃園龍潭三坑抽水站前，今早約7點多發生自來水管爆管事件，桃園市長張善政在臉書發文，已經請準備好消防車，機動出動，提供民眾用水。請有需求的民眾與在地里長聯繫。也請同仁追蹤水公司進度，不能再影響民眾用水權益。

張善政表示，今天一早龍潭地區遭逢自來水管破裂的淹水、許多地區又面臨長時間的停水，自來水公司估計，約至明早6點前才能全面恢復供水，市民朋友們真的辛苦了！

這次停水的主因是自來水公司平鎮廠龍潭區導水管破管漏水，他得知後立刻要求經發局、消防局、民政局等相關單位全力協助、敦促自來水公司儘快修復管線，及早恢復民眾用水；受到淹水災情影響的民眾，市政府也會協助向自來水公司求償。

自來水公司預估今日18時完成搶修，明日上午6時前逐步恢復全面供水。我已請相關同仁密切追蹤自來水公司的進度，務必按時達成，不能再影響民眾的用水權益！

因應此次自來水公司的意外，市政府也啟動應變措施，已經請消防局，在不影響消防業務的前提下，準備好消防車，機動出動，提供民眾用水。請有需求的民眾與在地里長聯繫。桃園市受這次事故影響，無水可用的家戶非常多，受影響區域包含： 本市平鎮區、中壢區、楊梅區、新屋區、觀音區、大園區、蘆竹區、桃園區部分地區。市府團隊會持續關注自來水公司的進度，也會盡力緩解大家用水的困難！