北市警局3名警官2022年12月23日與市議員餐敘，事後轉往酒店續攤，督察室經調查後，認定林姓、黃姓及吳姓3名警官，涉足有女陪侍的不妥當場所，違反警紀屬實，各記過2次並調整職務。

台北市政府警察局重申，員警應以身作則，加強自律、潔身自愛，減少不必要的飲宴活動，嚴禁涉足不妥當場所等違法、違紀情事。

此案當時眾說紛紜，傳出各種版本，基層論議紛紛，但經督察室調閱監視器及查訪相關人士後，查明外界流言飛語與事實不符，且未有任何當事人提告，未來會加強相關教育，希望同仁謹言慎行以維警譽。