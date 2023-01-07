中央政府超徵稅收將還稅於民，台中市議員林祈烽表示，台中市長盧秀燕任內，市政府也超徵120億餘元要求市長盧秀燕要比照中央辦理，普發現金還稅於民，以台中市281萬市民來算，平均一人可以拿回4291元。財政局回應，決算數自2020年才首見賸餘，為健全財政，需全數用來還債。

中央政府「還稅於民」普發6000元，引起社會各界討論，林祈烽統計，盧秀燕自2019年上任迄今，每年的總預算歲入都有超收的情形，2019年決算超徵41億7908萬6839元、2020年超徵56億3686萬5038元、2021年則是超徵22億4376萬2504 元，2022年度決算尚未公布，但依往年決算，應該也是超徵，盧市長過去4年執政，合計超徵超過120億元。

林祈烽說，市府總預算超收的錢多以稅課收入和罰款及賠償收入居多，規費收入也是台中市政府超收預算的項目之一，從2019年到2021年，超收金額也逾14億餘元，政府對人民超收稅金，發還給人民是天經地義的事，希望盧市長能苦民所苦，普發現金、還稅於民。

財政局指出，台中市自2010年合併升格直轄市以來，為縮短城鄉差距，積極投入各項重大市政建設，總決算年年差短，需以賒借收入彌平，根據統計，2019至2021年度歲入決算數雖逾預算數，但2019年度決算尚短絀48億餘元，而2020、2021年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，需全數用於還債。

財政局表示，市長執政4年來，公共債務未償餘額決算數已從2018年底接任時的1258億元，下降至2021年底的1176億元，代表台中財政狀況日漸改善，逐步落實「建設更多，舉債更少」的目標。