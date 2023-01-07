高雄暗夜不平靜 街頭刀棍齊飛 上演球棒隊全武行

高雄市深夜不平靜，6日凌晨2時許在苓雅區凱旋三路上演全武行。24歲吳男因為與被害人68歲葉男的員工25歲胡男多有嫌隙並在網路上互嗆，吳男因此號召眾人到凱旋三路胡男任職的公司鬧事。警方在案發後迅速偵破此案，並起出刀、槍一批。

吳男先是指揮劉男駕車倒車撞擊公司鐵捲門，其他人則在場持棍棒助威。警方於6日凌晨2時許獲報案後派遣快打部隊至苓雅區凱旋三路查看，發現眾人已經離去。

苓雅警方對此相當重視，在案發後隨即調閱監視器影像，釐清事件發生經過，發現案發時有7輛汽車停留，多名黑衣人持棍棒到場。

經過漏夜追查，警方在案發後一天的時間內分別至三民區、左營區查獲主嫌24歲吳男、26歲廖男、25歲楊男、22歲蘇男、21歲劉男、22歲郭男等6人，並查扣鎮暴槍3支、棍棒5支、西瓜刀1把及手機4支等證物。全案依刑法毀損、妨害秩序罪移送高雄地檢署偵辦，並持續清查追緝其餘涉案共犯到案。

此案經高雄地檢偵辦，復經檢察官裁定吳嫌、廖嫌各已1萬元新台幣交保，其餘4嫌無保飭回。而蘇嫌、劉嫌持有鎮暴槍及西瓜刀部分，併依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處。