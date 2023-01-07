阿里巴巴創辦人馬雲傳出已經定居日本近半年，久未露面的他去年底首度公開露面，與基金會鄉村教師視訊對話。近日馬雲又被目擊出現在泰國，先是看完泰拳後，又去曼谷世界名店，米其林一星的「痣姐熱炒」（Jay Fai）大啖美食。

繼2020年的外灘金融峰會後，馬雲逐漸淡出眾人目光，去年11月時，金融時報援引馬雲行蹤知情人士披露，馬雲其實已經和家人定居日本東京近6個月，還會定期去美國和以色列，平日生活低調，只會去溫泉、滑雪勝地等郊外，社交也僅限幾個私人俱樂部，平時有私人廚師和保安隨行。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，馬雲5日出現在泰國曼谷，現身迦南隆拳場（Rajadamnern Stadium）觀看泰拳秀，甚至還被捕捉到馬雲舉拳要與拳王潘求（Buakaw Banchamek）打拳的畫面。

此外，馬雲還去光顧了曼谷排隊名店，榮獲米其林一星的餐廳「痣姐熱炒」，店家官方Instagram還上傳馬雲和主廚兼老闆娘痣姐兩人的合影，稱讚馬雲為人謙虛，並歡迎他和他家人的光顧。

據當地媒體報導，當時與馬雲一起用餐的也有泰國首富、卜蜂集團董事長謝國民。卜蜂集團對此沒有回應。

螞蟻科技集團今（7日）在官網公告，公司大股東同意重新調整股權後，馬雲將不再是集團實際控制人。根據資料顯示，之前馬雲持股過半，經過這次的調整後，持股大幅降低至6.2%。